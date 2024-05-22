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"Укрзалізниця" прискорила потяг з Києва до Варшави: скільки часу тепер піде на подорож

"Укрзалізниця" прискорила потяг з Києва до Варшави: скільки часу тепер піде на подорож

Фото: commons.wikimedia.org

Дістатися до заданої точки можна швидше на майже півтори години.

“Укрзалізниця” прискорила потяг з Києва до Варшави. Час подорожі скоротили на годину та двадцять три хвилини. Сталося це завдяки оптимізації прикордонно-митних операцій на станції Дорохуськ.

Про це повідомили в пресслужбі “Укрзалізниці”.

Як зазначається, компанія скоротила потяг, який курсує маршрутом Київ-Варшава. Дістатися до заданої точки можна швидше на майже півтори години.

Який графік відправлень:

  • Поїзд №67 Київ – Варшава відправлятиметься зі станції  Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 10:18 (замість 10:15).
  • Поїзд №68 Варшава – Київ відправлятиметься з станції Варшава Всходня о 17:48 (замість 17:50) і прибуватиме  до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).

Водночас скорегували й графіки потягів сполучення з Хелмом. Це має скоротити, як час у дорозі, так і очікування пасажирів при пересадці з польських стикувальних рейсів.

  • Поїзд №119 Дніпро – Київ – Хелм відправлятиметься з Дніпра о 21:48, Київ-Пасажирський 06:27 - 06:47 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 16:33 (замість 17:20).
  • Поїзд №120 Хелм – Київ – Дніпро відправлятиметься зі станції Хелм о 10:37 (замість 10:27), Київ-Пасажирський 22:39 - 23:13 та прибуватиме до кінцевої зупинки о 07:28.
  • Поїзд №19 Київ – Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 19:45 (замість 18:19) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 05:42 (замість 04:55).
  • Поїзд №20 Хелм – Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 22:43 (замість 23:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 12:13 (замість 12:17).
  • Поїзд №23 Київ – Хелм відправлятиметься зі станції Київ-Пасажирський о 21:41 (замість 22:40) та прибуватиме до кінцевої зупинки о 11:15 (замість 11:05).
  • Поїзд №24 Хелм – Київ відправлятиметься зі станції Хелм о 15:55 (замість 16:42) та прибуватиме до кінцевої зупинки о  05:13 (замість 05:39).

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" підвищила ціну на постільну білизну в потягах.

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