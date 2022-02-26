Категорія
Київ
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійна на СходіГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Укрзалізниця" евакуює людей з Києва: коли і куди прямують поїзди

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Укрзалізниця" евакуює людей з Києва: коли і куди прямують поїзди

УНІАН

Наразі рухомого складу достатньо, щоб вивезти з Києва близько 5 тисяч пасажирів за добу.

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей з Києва. У п'ятницю, 26 лютого, поїзди прямуватимуть до Вінниці. Потім пасажирів пересадять на рейс ближче до кордону.

Про це повідомили у компанії.

Такий поїзд вирушив із столиці о 12:30. Аналогічний рейс також планується з Києва о 18:00. 

Додатково о 14:00 з Київського вокзалу вирушить черговий поїзд до Львова

До Львова або через Львів поїзди зі столиці вирушатимуть за таким графіком:

  • 14:00 - додатковий поїзд №915 до Львова
  • 15:02 - поїзд №55 до Рахова
  • 16:50 - поїзд №249 до Чернівців
  • 17:00 - додатковий поїзд до Ужгорода
  • 17:12 - поїзд №13 до Солотвина
  • 18:30 - поїзд №81 до Ужгорода
  • 19:06 - поїзд №43 до Івано-Франковська
  • 19:48 - поїзд №95 до Рахова
  • 20:05 - поїзд №29 до Ужгорода
  • 20:12 - поїзд №49 до Трускавця
  • 20:21 - поїзд №57 до Ворохти
  • 20:21 - поїзд №59 до Чопа
  • 22:22 - поїзд №7 до Чернівців
  • 22:37 - поїзд №91 до Львова

"Ми закликаємо пасажирів зберігати спокій та не створювати штовханину при посадці в поїзди: наразі рухомого складу достатньо, щоб вивезти з Києва близько 5 тисяч пасажирів за добу. Як і раніше, пріоритет в посадці надається літнім людям, дітям та жінкам", - пояснили в компанії.

Зазначимо:

Росія атакувала Україну: всі новини про військове вторгнення в режимі онлайн

Нагадаємо:

Наступна публікація