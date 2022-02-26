"Укрзалізниця" евакуює людей з Києва: коли і куди прямують поїзди

"Укрзалізниця" евакуює людей з Києва: коли і куди прямують поїзди

Наразі рухомого складу достатньо, щоб вивезти з Києва близько 5 тисяч пасажирів за добу.

"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей з Києва. У п'ятницю, 26 лютого, поїзди прямуватимуть до Вінниці. Потім пасажирів пересадять на рейс ближче до кордону.

Про це повідомили у компанії.

Такий поїзд вирушив із столиці о 12:30. Аналогічний рейс також планується з Києва о 18:00.

Додатково о 14:00 з Київського вокзалу вирушить черговий поїзд до Львова.

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До Львова або через Львів поїзди зі столиці вирушатимуть за таким графіком:

14:00 - додатковий поїзд №915 до Львова

15:02 - поїзд №55 до Рахова

16:50 - поїзд №249 до Чернівців

17:00 - додатковий поїзд до Ужгорода

17:12 - поїзд №13 до Солотвина

18:30 - поїзд №81 до Ужгорода

19:06 - поїзд №43 до Івано-Франковська

19:48 - поїзд №95 до Рахова

20:05 - поїзд №29 до Ужгорода

20:12 - поїзд №49 до Трускавця

20:21 - поїзд №57 до Ворохти

20:21 - поїзд №59 до Чопа

22:22 - поїзд №7 до Чернівців

22:37 - поїзд №91 до Львова

"Ми закликаємо пасажирів зберігати спокій та не створювати штовханину при посадці в поїзди: наразі рухомого складу достатньо, щоб вивезти з Києва близько 5 тисяч пасажирів за добу. Як і раніше, пріоритет в посадці надається літнім людям, дітям та жінкам", - пояснили в компанії.