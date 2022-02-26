"Укрзалізниця" евакуює людей з Києва: коли і куди прямують поїзди

Наразі рухомого складу достатньо, щоб вивезти з Києва близько 5 тисяч пасажирів за добу.
"Укрзалізниця" продовжує евакуювати людей з Києва. У п'ятницю, 26 лютого, поїзди прямуватимуть до Вінниці. Потім пасажирів пересадять на рейс ближче до кордону.
Про це повідомили у компанії.
Такий поїзд вирушив із столиці о 12:30. Аналогічний рейс також планується з Києва о 18:00.
Додатково о 14:00 з Київського вокзалу вирушить черговий поїзд до Львова.
До Львова або через Львів поїзди зі столиці вирушатимуть за таким графіком:
- 14:00 - додатковий поїзд №915 до Львова
- 15:02 - поїзд №55 до Рахова
- 16:50 - поїзд №249 до Чернівців
- 17:00 - додатковий поїзд до Ужгорода
- 17:12 - поїзд №13 до Солотвина
- 18:30 - поїзд №81 до Ужгорода
- 19:06 - поїзд №43 до Івано-Франковська
- 19:48 - поїзд №95 до Рахова
- 20:05 - поїзд №29 до Ужгорода
- 20:12 - поїзд №49 до Трускавця
- 20:21 - поїзд №57 до Ворохти
- 20:21 - поїзд №59 до Чопа
- 22:22 - поїзд №7 до Чернівців
- 22:37 - поїзд №91 до Львова
"Ми закликаємо пасажирів зберігати спокій та не створювати штовханину при посадці в поїзди: наразі рухомого складу достатньо, щоб вивезти з Києва близько 5 тисяч пасажирів за добу. Як і раніше, пріоритет в посадці надається літнім людям, дітям та жінкам", - пояснили в компанії.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- За орієнтовними даними Міноборони України станом на 15:00 25 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.