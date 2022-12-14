Укриття, рюкзаки та FM-радіо: The Washington Post зробила огляд, як кияни готуються до ядерної війни

Про "ядерні рюкзаки" на всяк випадок, запаси їжі та облаштування сховищ киян.

Американська газета The Washington Post зробила огляд підготування жителів Києва до ядерного удару. У виданні із посиланням на Пентагон та військових експертів, зазначають, що ризик ядерного удару невеликий. Водночас не виключають, що Росія може використовувати ядерний пристрій.

Так, кореспонденти The Washington Post побували у Києві та поговорили із містянами.

"Якщо Росія завдасть удару по Києву, Сергій Дмитрук найбільше боїться, що він виживе після вибуху, але все одно помре від голоду, спраги чи холоду. Тож він зібрав те, що називає "ядерним рюкзаком", наповненим достатньою кількістю провіанту та засобів виживання, щоб витримати його протягом тижня", – розповідають у The Washington Post.

Також журналіст видання поспілкувався ще з декількома киянами. Кожний з них розповів про принципи життя у воєнному Києві.

Як кияни облаштовують укриття

"Павло Гук облаштовує підвали свого дому та робочого місця, а також орендував будинок у селі, плануючи обладнати його генератором, харчами та пальним.

Наталія Сулима боїться лише того, що її розлучать із 5-річним сином Мішею, і вона муштрує його, як важливо йти за дорослими до притулку під час звуку сирени. Вона не випустить його без його власної версії ядерного рюкзака, шкільного портфеля, снеків і його улюбленої книги: "Хлопчик, який живе з драконами", – йдеться у репортажі.

"Я не можу повірити, що ми повинні це зробити. У 21 столітті", – каже жінка.

За інформацією видання, жителі Києва різною мірою розмірковують над колись немислимою можливістю того, що їхнє місто може стати мішенню ядерної бомби. Заяви президента Росії Володимира Путіна про те, що він готовий використати "всі необхідні засоби" для перемоги в Україні, і часті балачки на російських телевізійних ток-шоу про використання ядерної зброї дали підстави для занепокоєння.

Військові експерти оцінюють ризик ядерного удару як невеликий, а представники Пентагону заявили, що не бачать жодних доказів того, що Росія готується до цього.

"Можливо, загроза ще більше зменшилася після того, як Путін заявив російським журналістам, що Росія не "збожеволіла" щодо ядерної зброї та усвідомлює серйозні наслідки її використання", – пише видання та наводить висловлювання диктатора щодо ядерної зброї.

"Ці засоби у нас є, вони в більш досконалому і сучасному вигляді, ніж у будь-якої іншої ядерної країни, це очевидно. Але ми не збираємося розмахувати цією зброєю, як бритвою, бігаючи по всьому світу", – сказав Путін, не виключивши, що Росія використовуватиме ядерний пристрій.

Водночас у Пентагоні попередили, що Росія модернізує та розширює свій ядерний арсенал.

Як зазначає The Washington Post, для багатьох мешканців Києва – столиці країни, яку Росія збиралася завоювати, ризики достатні, щоб виправдати принаймні деякі плани на випадок непередбачених обставин.

Як кажуть самі герої репортажу, більшість українців не були переконані, що Росія вторгнеться, незважаючи на часті попередження з боку Сполучених Штатів, і були приголомшені, коли почалася війна.

"Тепер усі вірять, що ядерної війни не буде. Але якщо Росія захоче це зробити, вона це зробить. Тож потрібно бути готовим", – сказав чоловік.

За інформацією видання, у Києві вже є мережа готових до ядерної зброї сховищ у вигляді системи метрополітену, яка була побудована Радянським Союзом під час холодної війни, включаючи найглибшу у світі станцію "Арсенальна".

На Київщині готують ще 425 притулків для обслуговування заміських мешканців з їжею, водою та радіоапаратурою. Про це повідомляв очільник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Водночас Кулеба визнав, що в укриттях не буде місця для всіх охочих, і вони закриють свої двері за п’ять хвилин до будь-якого очікуваного вибуху, щоб захистити тих, хто всередині, від радіаційних опадів.

Як захистити себе від ядерної небезпеки

Для всіх інших український уряд дав детальні поради щодо кроків, які необхідно зробити, щоб вижити:

Якщо ви на вулиці, в жодному разі не дивіться на вибух, оскільки це може призвести до сліпоти. Ляжте на землю обличчям вниз, ногами в напрямку вибуху. Закрийте всі відкриті частини тіла; дочекатися проходження вибухової хвилі.

Зверніть увагу на те, звідки дме вітер. Потім рухайтеся в напрямку, перпендикулярному напрямку вітру, щоб знайти якийсь внутрішній притулок, бажано внутрішню кімнату.

Перед входом у приміщення зніміть верхній одяг і покладіть його в поліетиленовий пакет.

Увійшовши всередину, заклейте двері та будь-які вікна клейкою стрічкою.

Візьміть з собою радіо та налаштуйтесь, щоб отримати пораду, коли безпечно вийти, тому що мобільні мережі навряд чи працюватимуть.

Додамо, що станом на 14 грудня, в енергосистемі України все ще зберігається дефіцит електроенергії.

Також раніше військовий експерт Олег Жданов поясняв, що такого поняття, як несанкціонований пуск, практично не існує для ядерних боєприпасів. Тож, щоб застосувати ядерну зброю, потрібно пройти декілька етапів.

А президент Володимир Зеленський вважає, що Путін занадто боїться смерті, щоб іти на ризик та наважитися на застосування ядерної зброї.

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