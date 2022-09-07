"Укргідрометцентр" повідомив про надзвичайний рівень пожежної небезпеки у Києві

У столиці 8-9 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Про це передає КМДА з посиланням на "Укргідрометцентр".

"Нагадуємо, у місті суворо заборонено відвідувати ліси та лісопаркові зони, а також заїжджати туди на будь-якому транспорті", - йдеться у повідомленні.

Частина лісових територій була зоною бойових дій, і там досі можуть залишатись вибухонебезпечні предмети. Це створює загрозу життю вогнеборців у разі пожежі.

Окрім того, в Україні діє жорстка заборона палити сухостій, за порушення якої передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу.

Нагадаємо, у Карпатах випадково знайшли туриста з Києва, який кілька днів пролежав у лісі майже без води та їжі.

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