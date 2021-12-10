Український житловий комплекс здобув дві нагороди міжнародного конкурсу

3 грудня журі International Property Awards офіційно оголосило результати цьогорічного конкурсу. Серед переможців двічі пролунала назва українського преміального житлового комплексу Edeldorf Hills, який переміг у двох номінаціях – Residential High Rise Development та Apartment/Condominium.

Міжнародне журі впливового конкурсу із нерухомості оцінило зусилля українського девелопера Futura Hata щодо створення стильного проєкту, архітектура та інтер'єри якого втілюють естетику сучасної розкоші. Вишуканий стиль внутрішніх просторів житлового комплексу та його фасадів продиктований бажанням створити безкомпромісний маніфест нової розкоші та самим місцем розташування комплексу – це легендарний район Києва, на Печерську поруч з Царським Селом. Завдяки локації житловий комплекс подарує своїм мешканцям краєвиди на основні символи столиці України – Дніпро, Києво-Печерську лавру, монумент "Батьківщина-Мати", найбільший прапор нашої країни у Європі, Маріїнський парк, Парк Вічної Слави, Ботанічний сад. П'ять найголовніших київських парків побачать мешканці та гості комплексу з вікон та тераси на вершині Edeldorf Hills. Окрім панорамного майданчика, на верхній терасі розміщено басейн, майданчик для занять йогою, Champagne (шампань) бар, зону барбекю. Дитячі та спортивні майданчики, паті-рум, зона відпочинку, парк розташувалися на нижній терасі. У Edeldorf Hills, на висоті третього поверху, на стилобаті буде реалізовано водоспад – з висоти шести метрів униз падатимуть потоки кришталевої води. І все це в оточенні атмосферних київських краєвидів, які ні на мить не дадуть забути, що комплекс знаходиться у столиці України.

Обидві вежі будуть облицьовані бірюзово-зеленим крафтовим керамогранітом з ефектом окисленої міді висотою 2,2 метри. Ближче до верху веж керамограніт поступиться місцем склу і споруди ніби розчиняться у повітрі. Збалансоване з довкіллям архітектурне рішення розробив Юрій Удальцов, Baust Architects.

Команди творців, що скрупульозно працюють над деталями Edeldorf Hills, – це особливість цього проєкту. Ландшафтний дизайн панорамних терас разробила студія Ldesign. Світловий дизайн спроєктував Микола Каблука, Expolight. Дизайн лобі та холів запропонували бюро Yodezeen. Дизайн інтер'єрів пентхаусів, які отримали нагороду International Property Awards у номінації "Apartment/Condominium", – міланська студія Lazzarotti Associati, яка спеціалізується лише на преміальних інтер'єрах. Futura Hata обирали кожного з партнерів проєкту довго та ретельно. Так само ретельно партнери шукали та знаходили єдині у своєму роді рішення у архітектурі та дизайні Edeldorf Hills. Lazzarotti Associati створили унікальні інтер'єри пентхаусів площею від 120 квадратних метрів, у яких зібрана унікальна колекція кращого, що пропонує сучасна індустрія розкоші - посуд та світильники міланських модних будинків Roberto Cavalli Home та Fendi Casa, меблі португальського бренду Brabbu, побутова техніка німецької компанії Miele, італійський мармур Antolini Marmi. Lazzarotti Associati спеціалізуються на єфектних планувальних рішеннях. Актальну нагороду International Property Awards у номінації "Apartment/Condominium" Edeldorf Hills здобули за пентхаус з атріумом, висота стелі якого сягає 6 метрів. Завдяки цьому перед очима його машеканців разгорнеться захоплююча панорама Києва.

Edeldorf Hills запропонує мешканцям сервіс 360 градусів 24/7, до якого вони звикли, зупиняючись у готелях лише преміумкласу. Сервіс в Edeldorf Hills включає виклик таксі, допомогу з ремонтом, бронь ресторанних столиків та квитків у театр, доставку продуктів, зустріч гостей та інші послуги. У Edeldorf Hills розташовані спортивний зал, безкоштовний для мешканців комплексу, басейн, на даху та відкритий панорамний майданчик для воркауту, а також комерційні об’єкти концептуальний ресторан та кафе розроблені під стилістику Edeldorf Hills.

У Edeldorf Hills реалізуються передові технологічні рішення та продумана багаторівнева система охорони. Мешканці будинку зможуть собі дозволити розкіш не думати про свою безпеку. Проте основну розкіш, яку надасть їм Edeldorf Hills, – це життя в стильних просторах, які створили міланські дизайнери, чия інтуїція та досвід були відточені роками роботи у преміальному сегменті. Відточені, аби створити ефектні інтер'єри Edeldorf Hills.