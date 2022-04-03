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Українські захисники взяли під контроль місто Прип'ять та кордон з Білоруссю

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Українські захисники взяли під контроль місто Прип'ять та кордон з Білоруссю

Фото: Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України. 

ЗСУ продовжують виконувати бойові завдання та захищати державу від окупантів.

Українські захисники повністю контролюють місто Прип'ять та кордон з Білоруссю, звідки наступали російські окупаційні війська. 

Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ Збройних Сил України. 

"Сьогодні 3 квітня, підрозділи Десантно-штурмових військ Збройних Сил України взяли під контроль район міста Прип’ять та ділянку державного кордону України з Республікою Білорусь. Продовжуємо далі виконувати бойові завдання! Разом до перемоги! Слава ДШВ! Слава Україні", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Київській області станом на 3 квітня у звільнених від російських окупантів населених пунктах Бучанського, Вишгородського, Броварського районів силами оборони проводиться зачистка та розмінування. 

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