Українські спецпризначенці звільнили людей з захопленого психдиспансеру в Бородянці

В медустанові немає води та світла, але його пацієнтам постійно допомагають.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що українські спецпризначенці звільнили людей з захопленого окупантами психдиспансеру в Бородянці.

Про це Кулеба написав у мережі ввечері 5 березня.

Так, українські військові вивели заручників із медзакладу, яких було орієнтовно 600 осіб. Однак вони досі залишаються в місті.

Також читайте В Бородянці окупанти захопили понад 600 пацієнтів психоневрологічного диспансеру та персонал медзакладу

"Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13:00, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Але вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, для персоналу та пацієнтів, хоч і великий стрес, але ситуація вже краща", – повідомив голова області.

Він також нагадав про нелегкі умови перебування в Бородянці. Зокрема, в диспансері немає води та світла, але його пацієнтам постійно допомагають.