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Українські спецпризначенці звільнили людей з захопленого психдиспансеру в Бородянці

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Українські спецпризначенці звільнили людей з захопленого психдиспансеру в Бородянці

Фото: Тетяна Порхун, Facebook

В медустанові немає води та світла, але його пацієнтам постійно допомагають.

Голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба заявив, що українські спецпризначенці звільнили людей з захопленого окупантами психдиспансеру в Бородянці.

Про це Кулеба написав у мережі ввечері 5 березня.

Так, українські військові вивели заручників із медзакладу, яких було орієнтовно 600 осіб. Однак вони досі залишаються в місті.

"Спецпідрозділ, який зайшов у диспансер близько 13:00, на цей час звільнив людей, вийшов з приміщення, з території диспансеру. Але вони не покинули територію населеного пункту. Звичайно, для людей, які там залишилися, для персоналу та пацієнтів, хоч і великий стрес, але ситуація вже краща", – повідомив голова області.

Він також нагадав про нелегкі умови перебування в Бородянці. Зокрема, в диспансері немає води та світла, але його пацієнтам постійно допомагають.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

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