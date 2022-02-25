Українська ППО збила над Києвом літальний апарат Росії - виникла пожежа

Очевидці виклали наслідки попадання.

Українська ППО збилиа в небі над столицею України літальний апарат Росії.

Відповідні фото і відео викладають у мережу очевидці. На них видно великий удар і займання в небі над лівим берегом Києва. Уламки впали на житлові квартали у Дарницькому районі. Містями чули потужні вибухи.

"Бойовий літак облетів широким півколом лівобережжя, потім певне перелетів Дніпро, і враження, що десь над Голосієвим або й далі, випустив теплові ракети - небо було яскраво підсвічене. А вже потім два доволі потужних вибухи", - пишуть у соціальних мережах.

За оперативною інформацією, ворожий літальний апарат був збитий силами Українського ППО та впав у Дарницькому районі біля будинку за адресою – вул. Кошиця 7а, написав Антон Геращенко.