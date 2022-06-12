Українці повірили у фейк РФ про наступ Білорусі на Київ: Денисенко розповів подробиці

Українці повірили у фейк РФ про наступ Білорусі на Київ: Денисенко розповів подробиці

Вчергове говорять про нібито наступ на столицю України. Чому цьому не треба вірити, пояснив речник міністерства внутрішніх справ.

Дату 22 червня, як напад військ Білорусі на Київ, придумали диверсійні групи. Однак у росіян немає ударних угруповань, які б почали наступ на Київ.

Речник міністерства внутрішніх справ Вадим Денисенко розповів про це 12 червня в ефірі каналу "Freedom".

"Два тижні тому їм вдалася провокація. Дуже багато людей надсилали нам смс-ки про те, що о 4-й ранку почнеться наступ на Київ. ДРГ зайдуть на 20 км країни. Також були дані точні точки обстрілів російською авіацією. Зараз вони пробують качати цю паніку в Києві та області: раз на два дні з'являються повідомлення про такий напад: спочатку 10, потім 12", - додав Денисенко.

Він також зазначив, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не має наміру наступу на Київ.

"Говорити про те, що Лукашенко може почати бойові дії, я би не став. Дотримуюся тієї думки, що він петлятиме до останнього, щоб не наступати на Київ і взагалі не вступати в цю війну", - зазначив Денисенко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив своїм чиновникам повторенням "українського сценарію". Лукашенко заявив, що у випадку війни білоруські посадовці побіжать з автоматом попереду, а він ухилиться від захисту країни.

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