Зеленський зустрівся з прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон: що обговорювали

До України сьогодні, 4 липня, прибула прем’єр-міністерка Швеції Магдалена Андерссон.

Разом із президентом Володимиром Зеленським вона зафіксувала ключові питання для обох держав.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав Володимир Зеленський.

Як стало відомо, під час візиту Магдалена Андерссон відвідала Бучу та Бородянку, де на свої очі побачила наслідки “руского міра”. Делегація відвідала місце масового поховання людей, яких вбили та закатували росіяни, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі.

“Сьогодні з прем’єр-міністеркою Швеції Магдаленою Андерссон у спільній заяві зафіксували ключові питання для обох наших держав. Це оборонна співпраця, співробітництво у сферах атомної енергетики та енергоефективності, фінансова підтримка для України. В історії двосторонніх відносин України та Швеції це перший такий документ”, - наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили наступ росіян на Краматорському напрямку.

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