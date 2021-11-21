"Янгол на землі - це була вона": що відомо про жінку, яку під час хресного ходу у Києві вбило деревом

"Янгол на землі - це була вона": що відомо про жінку, яку під час хресного ходу у Києві вбило деревом

35-річна жінка від отриманих травм померла на місці.

У Києві учора, 20 листопада, під час хресного ходу 35-річну жінку причавило деревом. Від отриманих травм вона померла на місці. Загиблою виявилася матінка настоятеля храму Преображення Господнього в місті Київ протоієрея Сергія Коцара Марія.

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Співчуття з приводу смерті жінки висловили прихожани храму та розповіли, якою за життя була загибла.

Жінці було 35 років і в неї залишилися четверо дітей.

Вона завжди ділилася любов'ю з усіма. У храмі лунав її дзвінкий голосок, завжди підійде, обійме, втішить, підтримає. Машенько, нехай Бог тебе зустріне у своєму Царстві. Янгол на землі - це була вона.

Щирі співчуття. Знаю прекрасну сім'ю, співали в хорі. Дуже позитивна та весела Машенька ...так звали її всі. Царство небесне!

Завжди сумно, коли такі малесенькі дітки залишаються без мами. Господи, візьми діток під свою ласку та опіку і дай їм сили пережити непоправну втрату. Щирі співчуття рідним. Царство Небесне та Вічний Спокій Марії.

Нагадаємо, що трагічна подія сталася під час хресного ходу до престольного свята церкви святого мученика Валерія Мелітінського у Гідропарку. Через вітер на одну з учасниць ходи впало дерево.

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