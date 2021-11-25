"Вважають клієнтів дурнями": у Києві жінці намагалися продати дитячу іграшку за фейковою знижкою (фото)

Продавці перед “чорною п'ятницею” підняли ціну на товар на 10%.

В Україні перед “чорною п'ятницею” активізувалися любителі фейкових знижок. Довірливі українці ведуться на приємні ціни, які часто виявляються не такими вже й приємними.

Про один із таких епізодів ТСН.ua розповіла незадоволена клієнтка.

Так, киянка поскаржилася, що хотіла купити в одному з українських дитячих магазинів іграшку за заниженою ціною, проте продати їй її намагалися за стандартною вартістю. Ігровий набір "Рятувальна станція" коштує 5039 гривень.

За словами дівчини, продавці перед “чорною п'ятницею” підняли ціну на товар на 10%.

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“У “чорну п'ятницю” хотіла купити дитині подарунок зі знижкою. Для цього залишила відкриту вкладку у телефоні. Коли зайшла перевірити ціну, то виявила, що її спочатку підняли, а потім опустили на 10%. Після цього я написала про це на сторінку магазину в інстаграмі. На що мені сказали, що на товар є знижка, і заблокували мене”, — розповіла ТСН.ua Христина Матея.

Згодом адміністратори сторінки заблокували й акаунт сестри клієнтки.

“Просто неприємна ситуація. Вважають клієнтів дурнями”, — наголосила дівчина.

ТСН.ua зв'язався із магазином. Там пообіцяли розібратися в ситуації та найближчим часом висловити свою позицію щодо інциденту.

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