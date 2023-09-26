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"Волонтери" продавали військовим безкоштовно отримані авто: ДБР викрило подружжя

"Волонтери" продавали військовим безкоштовно отримані авто: ДБР викрило подружжя

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
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"Волонтери" продавали військовим безкоштовно отримані авто: ДБР викрило подружжя

ДБР викрило подружжя шахраїв-волонтерів

Правоохоронці викрили ділків при спробі продажу трьох автівок, отриманих безоплатно в Литві.

Державне бюро розслідувань викрило подружжя, яке продавало військовим безплатно отримані за кордоном автівки.

Про це повідомили у пресслужбі ДБР.

Зазначається, що подружжя під виглядом гуманітарної допомоги без сплати митних платежів ввозило до України автотранспорті засоби та продавало їх військовим.

"Підозрювані використовували належний їм благодійний фонд та мали пільги під час митного оформлення транспортних засобів. Але замість того, щоб передавати безплатно отримані за кордоном автівки, фігуранти продавали їх військовослужбовцям", - вказано у повідомленні.

Після продажу автівок так звані благодійники підробляли фіктивні акти прийому-передачі про нібито безоплатне передавання автівок ЗСУ.

"25 вересня правоохоронці викрили ділків при спробі продажу трьох автівок, отриманих безоплатно в Литві. Подружжя намагалося продати ці автівки військовослужбовцям за $13 000", - розповіли в ДБР.

Чоловіка наразі затримано.

Раніше ми писали, що у Коломийському районі на Прикарпатті поліцейський за кермом BMW збив на смерть 16-річного підлітка. ДБР відкрило кримінальну справу.

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Дата публікації
Перегляди
4819
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