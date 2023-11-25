Влучання уламків дрона у дитячий садок Києва: свідки розповіли про пережите

У суботу, 25 листопада, уламки ворожого дрона поцілили у дитячий садок Києва. Свідки трагедії розповіли деталі.

Про це повідомляє ТСН.ua.

Що кажуть очевидці

Як розповіла Віра Півень, переселенка з Донеччини, о пів на шосту почалися сильні вибухи. Жінка констатувала, що вони стали найсильнішими за весь час.

"У нас все нормально, але в дев'ятиповерхівці повилітало скло і п'ятиповерхівка дуже постраждала, і школа. І садочок – якраз у групу онука влучило. Це добре, що вихідний день. Ходив у садок, тепер не знаємо, де буде ходити", – говорить вона.

В українського бійця Віктора Романовського тут проживають батьки, які також оговтуються від нічного кошмару. Його автівка потрапила під вибухову хвилю, її пошкодили уламки.

"Експерти кажуть, що відновленню не підлягає. Батькам дали папірець описати побутові пошкодження. Стосовно автівки ніхто мені нічого не каже", – каже військовий ЗСУ.

За словами завідувачки садочка, він працює, було приблизно 50 дітей. Взагалі 90 дітей, і, на жаль, така трагедія трапилася.

"Руйнування – дах, група на другому поверсі, на першому поверсі, опалення, світло. Зараз що можемо – рятуємо. Якщо хтось з людей може нам допомогти – будь ласка, за поміч будемо дуже вдячні", – поділилася вона.

Нагадаємо, 25 листопада росіяни завдали наймасованішої атаки дронами по Києву за весь час повномасштабної війни. Українська ППО збила 71 з 75 "Шахедів". Згодом у Повітряних силах уточнили, що ліквідовано 74 з 75 дронів.

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