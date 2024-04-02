Військовий прокоментував можливу загрозу для Києва з боку РФ

Весь північний напрямок Києва перебуває під пильним захистом ЗСУ.

На кордоні ведеться постійне відеоспостереження підрозділами прикордонників України, із застосуванням БПЛА. Відповідно, якщо ситуація зміниться, ми будемо чітко розуміти де є накопичення сил та засобів противника.

Про це депутат Київради, військовослужбовець Вадим Васильчук повідомив у ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, весь північний напрямок Києва перебуває під пильним захистом ЗСУ.

"Потужно посилили напрямок через Чорнобильську АЕС. Також, підготувавши фортифікаційні загородження, ЗСУ мають три різні лінії оборони, щоб столиця була в безпеці", – резюмував він.

Раніше йшлося про те, що окупанти можуть піти у новий наступ вже наприкінці весни 2024 року.

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