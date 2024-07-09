Військовий оглядач пояснив, як росіянам вдалося атакувати Київ 8 липня

Питання про те, як росіянам вдалося завдати ударів по Києву 8 липня звучить постійно і нон-стоп. Особливо з урахуванням того, що свого часу військово-політичний оглядач Олександр Коваленко називав ешелоноване ППО сформоване в Києві одним із найкращих у Європі, якщо не найкращим.

Про це він написав у Telegram.

У чому річ

Щоб пояснити той жах, який відбувся 8 липня, він використав візуалізацію траєкторій польоту ракет та типів використаних засобів ураження з телеграм-каналу Monitor.

Коваленко насамперед звернув увагу на номенклатуру ракет, якими був атакований Київ. Йдеться про:

Х-101/555 (крилата дозвукова ракета авіаційного базування з максимальною швидкістю 960 км/год), запущені з Каспійського регіону з поділом на різні траєкторії під час польоту;

3М14 КРМБ "Калібр" (крилата дозвукова ракета морського базування з максимальною швидкістю 960 км/год), що запускалися з акваторії Азовського моря;

Х-47М2 "Кинжал", аеробалістична ракета, швидкість понад 10 тисяч км/год;

3М22 "Циркон", швидкість менше ніж 10 тисяч км/год.

По Києву комбінований комплекс ракет завдавав удару з 10:15 по 10:45, тобто удар був максимально синхронізованим за часом.

"Іншими словами, київському ППО потрібно було в гранично стислий термін відбити удар різноманітної номенклатури засобів поразки (ТТХ я не дарма вказав), кожен тип з яких вимагає застосування свого алгоритму протидії, при використанні противником різних траєкторій польоту, що гранично зосередило увагу",

Очевидно, що удар армія РФ продумала детально. За його словами, нам, як і завжди, не вистачило засобів ППО, особливо на підльотах.

"Адже, подивіться на карту, якби у Чернігівській та Сумській областях, де пролітали Х-101/555, стояло б достатньо ЗРК, вони б збили значну частину цих ракет. Або КРМБ "Калібр", пролетіли всю Україну", – констатував оглядач.

Він наголошує: Україні не вистачає засобів ППО, щоб повністю закрити повітряний простір. І поки західні партнери не поспішають із вирішенням цього питання, Росія користується ситуацією для поширення свого терору.

Нагадаємо, в Києві добу тривають пошукові роботи на місцях "прильотів", які не припинялися всю ніч. Після вчорашньої атаки РФ досі тривають пошуки на території житлового будинку в Шевченківському районі на Сирці, а в дитячій лікарні "Охматдит" рятувальні операції завершилися нещодавно, близько 11:00.

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