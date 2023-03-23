Вивозять столи, стільці, бойлери: представники УПЦ МП почали виїзд із Києво-Печерської лаври - Мінкультури

У Міністерстві культури розповіли, що представники УПЦ Московського патріархату почали виїзд із Києво-Печерської лаври.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

"Насправді процес виїзду ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври відбувається, це може засвідчити будь-який перехожий. Вони вивозять столи, стільці, бойлери. Тим не менше, зараз працює міжвідомча комісія, яка має зафіксувати збереження стану рухомого та нерухомого майна. Вони виїжджають попри заяви, що купола почорніли або печери перекриті назавжди", - зазначив Ткаченко.

Міністр додав, що голосні заяви митрополита Павла (Лебедя) не відповідають реаліям.

"Тобто потроху вони виїжджають. Є представники МВС та СБУ, є перевірки на виїзді з Лаври. Процес контролюється", – сказав він.

За словами Ткаченка, якщо комісія виявить, що у Лаврі чогось не вистачає, то представники Московського патріархату нестимуть відповідальність згідно з законом.

Нагадаємо, Українська православна церква Московського патріархату має піти з Києво-Печерської лаври до 29 березня.

Водночас попри припинення договору оренди, ченці нібито відмовилися залишати територію Києво-Печерської лаври.

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