Випала з вікна та зачепилася за конструкції балкона: у Києві рятувальники зняли з багатоповерхівки тіло жінки

Випала з вікна та зачепилася за конструкції балкона: у Києві рятувальники зняли з багатоповерхівки тіло жінки

Зараз невідомо, чи був це нещасний випадок, чи зведення рахунків із життям.

У Києві жінка випала з вікна дев'ятого поверху та зачепилася за частину металевої конструкції балкона на два поверхи нижче. Від отриманих травм потерпіла померла.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС Києва.

Подія сталася на вулиці Львівській у Святошинському районі міста. Там із балкона на дев'ятому поверсі випала жінка. Пролетівши два прольоти, вона зачепилася за конструкції іншого балкона. Знімати її прибули рятувальники.

“За невстановлених обставин жінка близько 60 років випала з балкона дев’ятого поверху та наштовхнулася на металеву конструкцію, яка виступала з балкона сьомого поверху. На жаль, жінка від отриманих травм загинула на місці. За допомогою колінчатого підіймача та автодрабини тіло людини було знято з висоти та передано слідчо-оперативній групі для встановлення обставин трагічного випадку”, — підкреслили в пресслужбі ДСНС у Києві.

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