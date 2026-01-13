ТСН у соціальних мережах

Відключення світла: у Києві та області закрили частину супермаркетів

У Києві та області частина торговельних закладів змушена працювати з обмеженнями або тимчасово зачинитися. Усе через відключення світла, а точніше — постійні атаки РФ на критичну інфраструктуру.

У столиці та Київській області через аварійні відключення електроенергії низка супермаркетів тимчасово призупинила роботу. Обмеження торкнулися магазинів мереж Novus і «Сільпо». Натомість АТБ працює безперебійно.

Про це повідомили самі ритейлери у соцмережах.

Частина магазинів зачинена

Проблеми з електропостачанням у Києві та області змусили частину торговельних закладів працювати з обмеженнями або тимчасово зачинитися.

У мережі Novus зазначили, що не всі магазини можуть функціонувати у звичному режимі через відключення електроенергії. Станом на 09:00 13 січня тимчасово не працюють близько 17 супермаркетів у Києві та області.

«Ми всі зараз у непростій ситуації через перебої з електропостачанням. Команда NOVUS робить усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу магазинів і бути поруч із вами», — зазначає компанія.

Зокрема, йдеться про магазини у столиці на вулиці Анни Ахматової, 49, проспекті Петра Григоренка, 8, Дніпровській набережній, 17-а та 18, а також на вулиці Златоустівській, 48/5. Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті компанії.

Про призупинення роботи окремих магазинів також повідомили у мережі «Сільпо».

«Через низьку температуру й часткові блекаути обладнання в окремих супермаркетах часом виходить з ладу. У таких випадках супермаркет може бути ненадовго зачинений. Водночас команди на місцях роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу», — пишути у «Сільпо».

Водночас у компанії АТБ спростували інформацію про масове закриття супермаркетів. Магазини працюють у штатному режимі. Ритейлер наголосив, що торговельна мережа забезпечена альтернативними джерелами живлення.

«Станом на сьогодні всі магазини торговельної мережі „АТБ“ у Києві та Київській області працюють у штатному режимі. Торговельні об’єкти компанії забезпечені автономними джерелами живлення (генераторами), що дозволяє підтримувати безперебійну роботу навіть у разі перебоїв з електропостачанням», — йдеться в офіційному повідомленні клмпанії.

Раніше йшлося про можливість відновлення енергосистеми України після атак РФ.

«Поки що про відновлення мова не йде. До нього дуже далеко. Я чув заяви Міненерго про шість місяців на відновлення за відсутності обстрілів, але за моїми оцінками, знадобиться вдвічі-тричі більше часу», — сказав нардеп Нагорняк.

