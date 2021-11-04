Видавали за собак: з України до Непалу намагалися вивезти трьох вовків (фото)

Видавали за собак: з України до Непалу намагалися вивезти трьох вовків (фото)

Вовків у власників вилучили.

З України до Непалу через аеропорт "Бориспіль" намагались вивезти трьох вовків, яких видавали за собак.

Про це повідомляє Київська митниця.

За даними митників, вовків оформили як собак породи "сибірська лайка". Їхню загальну вартість оцінили в 15 тис. грн.

Проте під час огляду "собаки" почали вити. Тоді прикордонники помітили, що тварини мають окрас, характерний для вовків. А відправник не мав документів на вивезення диких тварин за кордон, тому їх вилучили.

"Для остаточної ідентифікації тварин залучено відповідних фахівців. Наразі вирішується питання щодо складання протоколу про порушення митних правил. Сіроманців буде вилучено і відправлено на відповідальне зберігання на Харківщину", - йдеться у повідомленні.

Facebook/Київська митниця Держмитслужби

Читайте також:

У Хмельницькій області зграя вовків загризла великого домашнього пса

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання