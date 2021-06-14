"Велике будівництво" Зеленського взялося за ремонт площі перед Оперним театром у Києві

Оновити площу хочуть до 24 серпня.

У межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" найбільші дорожньо-будівельні компанії України у рамках благодійної допомоги розпочали ремонт Театральної площі у Києві.

Йдеться про площу біля Національного академічного театру опери та балету України імені Т. Г. Шевченка. Оновити її планують до 24 серпня, повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Зі старту програми Президента "Велике будівництво" значна увага компаній-підрядників приділяється проектам соціальної відповідальності", - зауважив міністр інфраструктури.

За словами Олександра Кубракова, це вже не перший такий проєкт у столиці.

"У минулому році дорожники відремонтували дорогу на території НДСЛ Охматдит, у цьому – на території Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини", - сказав Кубраков.

Він також нагадав, як після повені літа 2020 року дорожні компанії України долучилися до відновлення доріг у постраждалих областях. Ремонти стосувалися не тільки державних, але і місцевих та навіть комунальних об’єктів інфраструктури.

Міністр зазначив, що такі ініціативи важливо підтримувати та популяризувати, "бо "Велике будівництво" – це про спільну справу, res publica".

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко повідомив, що планом президентської програми на 2021 рік передбачено ремонт і будівництво 6500 км доріг і 245 штучних споруд.

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