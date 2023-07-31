В Україні діяла мережа "чорних обмінників", які дозволяли обіг грошей з РФ (фото)

СБУ ліквідувала мережу "чорних обмінників", які дозволяли анонімний обіг грошей між РФ та Україною.

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів припинили у Києві, Харкові, Рівному та Сумах, через кожен з них щомісяця проходило понад один мільйон доларів США.

В Україні діяла мережа "чорних обмінників", які дозволяли обіг грошей з РФ.

В Україні діяла мережа "чорних обмінників", які дозволяли обіг грошей з РФ.

"Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою. Вони надавали послуги виведення з території РФ російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню. Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресоркою", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:

майже 60 млн у гривневому еквіваленті;

обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.

Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.

Нагадаємо, СБУ затримала на Запоріжжі викладача училища, який під виглядом дачника корегував вогонь окупантів (фото).

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