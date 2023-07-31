В Україні діяла мережа "чорних обмінників", які дозволяли обіг грошей з РФ (фото)

СБУ ліквідувала мережу "чорних обмінників", які дозволяли анонімний обіг грошей між РФ та Україною.
Кіберфахівці Служби безпеки спільно з БЕБ заблокували масштабний канал обігу коштів між РФ та Україною, який функціонував з допомогою криптовалютних технологій і заборонених російських платіжних систем.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Діяльність мережі підпільних конвертаційних центрів припинили у Києві, Харкові, Рівному та Сумах, через кожен з них щомісяця проходило понад один мільйон доларів США.
"Ділки користувалися підсанкційними російськими системами переказів Юmoney, Webmoney та криптовалютою. Вони надавали послуги виведення з території РФ російського рубля через його конвертування в криптовалюту та обготівковування в гривню. Основними клієнтами зловмисників були хакери та представники комерційних структур, які проводили тіньові товаро-обмінні та фінансові операції з країною-агресоркою", - йдеться у повідомленні.
Під час обшуків за адресами проживання і роботи фігурантів виявлено:
- майже 60 млн у гривневому еквіваленті;
- обладнання, яке ділки використовували у незаконній діяльності.
Наразі одному із учасників оборудки повідомлено про підозру за ст. 200 Кримінального кодексу України (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення).
Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення до відповідальності інших учасників незаконної діяльності.
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