В Києві помітили велике скупчення поліції: що сталося

В Києві помітили небувале скупчення поліції. Очевидці кажуть, що бачили біля кінотеатру "Жовтень" кілька десятків поліцейських і чимало патрульних автомобілів.

В поліції Києва кажуть, що велика кількість поліцейських біля кінотеатру "Жовтень" пов’язана з посиленнями заходів безпеки.

"На Подолі дійсно багато поліцейських. Там посилені заходи безпеки. Поліцейські забезпечують громадський порядок", – пояснили ТСН. ua у поліції Києва.

Скільки саме поліцейських задіяно в цих заходах – не розголошується.

Цікаво, що сьогодні в кінотеатрі "Жовтень" розпочався квір-кінофестиваль SUNNY BUNNY. Він проходитиме в кінотеатрі від 19 до 26 квітня.

На сторінці кінотеатру в соціальній мережі про фестиваль повідомляється так:

"Квір-стрічки в українському кінематографі з’являються не надто часто. Але з кожним роком таких фільмів стає все більше, і кожен з них важливий! Документальна картина про небінарну мисткиню Антоніну Романову, яка зараз захищає Україну в лавах ЗСУ, перший квір-фільм режисерки з Маріуполя Зої Лактіонової, стрічки від авторів, які також є представниками української ЛҐБТКІА+ спільноти: представляємо вам 6 українських короткометражних фільмів на SUNNY BUNNY", – пишуть представники кінотеатру.

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