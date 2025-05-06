В Чорнобильській зоні помітили рідкісного хижого птаха та пташеня (фото)

Гніздо орлана-білохвоста / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

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У Чорнобильській зоні відчуження, де природа поступово відвойовує територію у наслідків катастрофи, вчені зафіксували успішне гніздування рідкісного орлана-білохвоста.

Про це повідомив Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник.

Під час весняної експедиції співробітники Чорнобильського заповідника виявили гніздо з дорослою самкою та її пташеням.

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Гніздо, розташоване на верхівці сосни на висоті понад 20 метрів, було помічено ще в грудні. Тепер вчені підтвердили: птах, занесений до Червоної книги, не лише оселився тут, а й успішно розмножується.

Гніздо орлана-білохвоста / © Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник

Маршрут дослідників пролягав уздовж річки Прип’ять — ідеального місця для цих хижаків. Окрім знайденого гнізда, зафіксовано ще кілька потенційних «домівок» орланів. За оцінками, в зоні можуть мешкати до 20 пар цих птахів.

Нагадаємо, в Чорнобильській зоні у здичавілого стада корів з’явилося маленьке телятко.