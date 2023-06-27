Уряд оголосив догану меру Кличку та голові КМВА Попку після перевірки укриттів

Також на засідання Уряд призначив заступником Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмилу Сугак.

Кабінет Міністрів України на засіданні 27 червня ухвалив рішення оголосити догану меру столиці Віталію Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку після перевірки стану укриттів.

Про це повідомляє Уряд онлайн.

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Крім того, догану оголосили голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Садовому С.М., голові Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Фесику К.О., голові Печерської районної в місті Києві державної адміністрації Кондрашовій Н.М., голові Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації Чечотці І.Р., а також першому заступникові голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації Калашнику М.В. та першому заступникові голови Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації Поповцеву О.С., на яких розпорядженнями Президента України тимчасово покладено виконання обов'язків голів відповідних райдержадміністрацій)

Також на засіданні уряд підтримав звільнення:

Хомича Олександра Степановича з посади голови Житомирської районної державної адміністрації Житомирської області

Мерзлюк Людмили Володимирівни з посади голови Білоцерківської районної державної адміністрації Київської області

Сизон Тетяни Анатоліївни з посади голови Конотопської районної державної адміністрації Сумської області

Ратнікова Дмитра Геннадійовича з посади голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації

Павловського Сергія Анатолійовича з посади голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Тимчасово від виконання обов’язків відсторонені голова Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Павло Бабій та голова Подільської районної в місті Києві державної адміністрації Сергій Коваленко.

Крім того, на засідання уряд ухвалив рішення призначення Мовчана Руслана першим заступником голови Запорізької обласної державної адміністрації та про призначення заступником Міністра юстиції з питань європейської інтеграції Людмили Сугак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд ухвалить ряд кадрових та дисциплінарних рішень після перевірки стану укриттів по всій Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що мер Києва Віталій Кличко прокоментував ситуацію щодо стану укриттів у столиці України.

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