Україною шириться тривога: які області "червоні"

Людей закликають подбати про власну безпеку.
У низці областей України оголосили повітряну тривогу. Є ризик застосування балістичного озброєння.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Де зараз небезпечно
Станом на 20:30 "червоні" такі області:
- Житомирська
- Київська
- Чернігівська
- Сумська
- Полтавська
- Кіровоградська
- Черкаська
- Харківська
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Донецька
Нагадаємо, Росія 26 березня вдарила ракетою Х-35У по Харкову. Руйнувань зазнав гуртожиток коледжу, є один постраждалий.
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