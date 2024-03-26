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Україною шириться тривога: які області "червоні"

Україною шириться тривога: які області "червоні"

Сирена

Людей закликають подбати про власну безпеку.

У низці областей України оголосили повітряну тривогу. Є ризик застосування балістичного озброєння. 

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Актуальна карта тривог / ©
Актуальна карта тривог

Де зараз небезпечно

Станом на 20:30 "червоні" такі області: 

  • Житомирська
  • Київська
  • Чернігівська
  • Сумська
  • Полтавська
  • Кіровоградська
  • Черкаська
  • Харківська 
  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Донецька

Нагадаємо, Росія 26 березня вдарила ракетою Х-35У по Харкову. Руйнувань зазнав гуртожиток коледжу, є один постраждалий.

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