У Повітряних силах пояснили зниження інтенсивності ворожих обстрілів Києва

Останнім часом інтенсивність ворожих обстрілів Києва зменшилась. У Повітряних силах ЗСУ пояснили ймовірну причину.

Полковник, речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив причину.

Ігнат наголосив, що окупанти не планують припиняти обстріли. Для цього вони, як і раніше, використовуватимуть ракети різного типу та безпілотники.

Водночас, за словами спікера, відсутність обстрілів столиці в останні дні не свідчить про загальне зменшення атак.

"Бувають дні, коли є більше обстрілів, а коли і менше. Якщо ми вже три дні не бачили обстрілів - це не значить, що треба розслаблятися і вони зменшилися. Ворог вирішив собі таким чином спланувати. Може, ведуть якусь підготовку. Може, десь на інших напрямках переорієнтовують свої сили", - пояснив він.

Нетривала відсутність обстрілів столиці, імовірно, може бути пов’язана як з планами ворога, так і з тим, що запаси ракет та дронів в окупантів – не є нескінченним, наголосив речник командування Повітряних сил ЗСУ.

"Це все треба десь брати, зокрема в Ірану, якщо ми говоримо про "шахеди". І у своєму у воєнно-промисловому комплексі, який в Росії, на жаль, працює. Але ж виготовити крилаті ракети не так швидко", – пояснив він.

Нагадаємо, у ніч проти неділі, 2 липня, у Києві пролунали вибухи під час повітряної тривоги. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що в столиці працювала ППО.

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