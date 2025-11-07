- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 669
- Час на прочитання
- 2 хв
У Києві затримали "родича Єрмака", який за 100 тисяч доларів обіцяв роботу в ОП
Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону спільно з Нацполіцією затримали шахраїв за спробу «працевлаштування» в ОП.
Поліція Києва викрила та затримала трьох шахраїв, які обіцяли за 100 тисяч доларів влаштувати людину на високу посаду в Офісі Президента України. Для більшої переконливості один з аферистів називався двоюрідним братом керівника ОП Андрія Єрмака.
Про це повідомили у ГУ Національній поліції у місті Київ та Офісі Генерального прокурора.
За даними слідства відомо, що організована група діяла у Києві. Ключовий учасник схеми — мешканець столиці, який виявився однофамільцем керівника Офісу Президента Андрія Єрмака. Він видавав себе за його двоюрідного брата і запевняв жертв, що має зв’язки серед високопосадовців у Кабінеті Міністрів та Верховній Раді.
Свої «послуги» зі сприяння у працевлаштуванні на посаду заступника директора одного з департаментів Офісу Президента зловмисники оцінили у 100 тисяч доларів США. Шахраї використовували спеціальні програми для зміни голосу під час спілкування з потерпілими, а також час від часу змінювали номерні знаки на своїх автомобілях.
Шахраї брали гроші частинами. У жовтні вони отримали $10 тисяч, а потім — ще $5 тисяч. Трьох фігурантів затримали «на гарячому» оперативники під час передачі наступної частини — 50 тисяч доларів США.
Реакція Андрія Єрмака
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак прокоментував затримання шахраїв, підтвердивши, що це була афера.
«Щойно дізнався від поліції, що вони зловили „на гарячому“ групу шахраїв. Очолював її такий собі Єрмак Д.С., який називався моїм двоюрідним братом. Звісно, це шахрайська вигадка», — написав Андрій Єрмак.
Він також додав, що зловмисники використовували цю легенду, щоб «виманити 100 тисяч доларів». Затриманим готується повідомлення про підозру за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене групою осіб). Це передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, начальник відділення Дарницького управління поліції міста Києва Юрій Рибянський, якого затримали після зникнення з місця роботи, прихопив із собою арештовані кошти, які зберігалися в камері схову речових доказів.
Також через будівництво розкішних маєтків у Козині Київської області вартістю десятки мільйонів гривень колишній віцепрем’єр-міністр Олексій Чернишов став фігурантом нового розслідування НАБУ та САП.