- Дата публікації
-
- Категорія
- Київ
- Кількість переглядів
- 909
- Час на прочитання
- 1 хв
У Києві оголошено повітряну тривогу: що відомо
Тривогу оголосили через загрозу безпілотників.
Увечері понеділка, 6 квітня, у Києві оголошено повітряну тривогу. Існує загроза ударів БпЛА.
Про це повідомили у КМДА.
«У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново перейти до укриття цивільного захисту», — йдеться у повідомленні.
Зауважимо, наразі сирени лунають у трьох районах Київської області: у Бучанському (від 21:07), Фастівському (від 21:08) і Обухівському (від 21:35).
Нагадаємо, зранку 4 квітня РФ атакувала Київ дронами. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі пожежа на верхньому поверсі.