У Києві оголошено повітряну тривогу: що відомо

Метро під час повітряної тривоги. / © Associated Press

Реклама

Увечері понеділка, 6 квітня, у Києві оголошено повітряну тривогу. Існує загроза ударів БпЛА.

Про це повідомили у КМДА.

«У Києві оголошена повітряна тривога. Просимо всіх терміново перейти до укриття цивільного захисту», — йдеться у повідомленні.

Реклама

Зауважимо, наразі сирени лунають у трьох районах Київської області: у Бучанському (від 21:07), Фастівському (від 21:08) і Обухівському (від 21:35).

Мапа тривог станом на 21:50 понеділка, 6 квітня.

Нагадаємо, зранку 4 квітня РФ атакувала Київ дронами. У Дарницькому районі внаслідок падіння уламків БпЛА на дах чотириповерхової офісної будівлі пожежа на верхньому поверсі.