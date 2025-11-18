У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

У Києві очікується сильний вітер / © Associated Press

Реклама

У Києві вдень 18 листопада оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Причина — пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Фахівці закликають під час сильного вітру:

Реклама

▫️щільно зачиняти вікна;

▫️прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

▫️у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

▫️триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Реклама

Якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 044 272 4018.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

У випадку травмування людей негайно телефонуйте 103.

У випадку несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 050 387 3542 (телефон ЦОДР).

Реклама

Нагадаємо, синоптики попереджають, що зима 2025–2026 буде непередбачуваною: часті циклони, налипання снігу та мінлива температура створять складні умови по всій Україні.