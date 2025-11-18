ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
790
Час на прочитання
1 хв

У Києві оголошено перший рівень небезпеки: що сталося

Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, попереджають синоптики.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
У Києві очікується сильний вітер

У Києві очікується сильний вітер / © Associated Press

У Києві вдень 18 листопада оголошено перший рівень небезпеки, жовтий. Причина — пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Фахівці закликають під час сильного вітру:

▫️щільно зачиняти вікна;

▫️прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

▫️у разі потреби сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті;

▫️триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, а також не паркувати поруч із ними автівки.

Якщо впало дерево чи зламалися гілки — телефонуйте до аварійно-диспетчерської служби «Київзеленбуду»: 044 272 4018.

Також, коли падіння дерев і гілок загрожує життю, звертайтесь до рятувальників за номерами: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

У випадку травмування людей негайно телефонуйте 103.

У випадку несправності світлофорних об’єктів чи дорожніх знаків звертайтеся за номером: 050 387 3542 (телефон ЦОДР).

Нагадаємо, синоптики попереджають, що зима 2025–2026 буде непередбачуваною: часті циклони, налипання снігу та мінлива температура створять складні умови по всій Україні.

Дата публікації
Кількість переглядів
790
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie