У Києві чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 11-річної дівчинки: що відомо про справу

© Прокуратура міста Києва

Реклама

У Києві затримано 22-річного чоловіка, який підозрюється у зґвалтуванні 11-річної дівчинки. Йому загрожує до 15 років ув’язнення.

Про це повідомляє поліція Києва.

У Києві чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 11-річної дівчинки

Деталі справи

Як зазначається, фігурант познайомився зі школяркою у соціальній мережі та протягом двох тижнів вів із нею переписку.

Реклама

«Порушник підшукував спільні теми для розмов із малолітньою аби увійти до неї у довіру, після чого запросив її на зустріч у закинутій будівлі, де, згодом, вчинив відносно неї статевий злочин», — йдеться у повідомленні.

Намагаючись уникнути відповідальності, фігурант видалив з телефону дитини історію листування і свій контакт. Слідство триває.

Раніше моторошний злочин на Вінниччині сколихнув громадськість. Так, у Вінницькій області таксист роками ґвалтував двох неповнолітніх дівчаток та змушував їх брати участь у створенні дитячої порнографії. Протиправна діяльність тривала з 2018 по 2021 рік, встановило розслідування.

Його засудили до 15 років ув’язнення. Також йому заборонено обіймати посади чи займатися діяльністю, пов’язаною з роботою або дозвіллям дітей, строком на 3 роки.