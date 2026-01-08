Негода накриє Київ: мешканців закликають залишитися вдома

Негода / © Associated Press

У п’ятницю, 9 січня, у Києві очікується значне погіршення погодних умов, що може призвести до транспортного колапсу та підвищеного травматизму. Міська влада закликає киян без нагальної потреби не пересуватися містом і не виїжджати на власному автотранспорті.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації (КМДА).

За прогнозами синоптиків, вночі та вранці у столиці вируватиме хуртовина зі значним снігом, а пориви вітру сягатимуть 15–20 м/с.

«Якщо ж залишитися вдома можливості немає, просимо віддати перевагу громадському транспорту, бути максимально уважними та обережними, щоб уникнути травматизму під час ожеледиці», — закликали в КМДА.

Тим, хто все ж змушений вийти з дому, наполегливо рекомендують надати перевагу громадському транспорту замість приватних автомобілів. Це допоможе уникнути заторів та дасть змогу снігоприбиральній техніці швидше розчищати вулиці.

У КМДА зауважили, що комунальні служби столиці працюють у безперервному режимі, здійснюючи протиожеледне оброблення доріг і тротуарів. Проте фахівці попереджають, що через коливання температури та постійні опади ожеледиця може виникати повторно протягом усього дня. Повністю усунути слизькість одночасно на всіх ділянках міста фізично неможливо, тому пішоходів та водіїв просять бути максимально уважними.

Що відомо про негоду в Україні

Нагадаємо, що в низці регіонів України небезпечні метеорологічні явища — значні снігопади, заметілі та сильний вітер.

У четвер, 8 січня, сильна негода паралізувала дороги України. Рух транспорту обмежили в кількох областях на заході — у Львівській, Рівненській і Волинській. Втім, негода рухається у Рівненській, Хмельницькій, Вінницькій, Чернівецькій областях, далі — Київщина.

Експерти наголошують, що в умовах ожеледиці, сильної хуртовини та переметів навіть досвідчені водії стикаються з підвищеними ризиками. Важливо бути максимально уважними, обачними та зваженими в кожному рішенні на дорозі.

Також уряд готує рішення для офісних працівників через погіршення погодних умов.