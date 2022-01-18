У Києві з вікна 15 поверху випала 1,5-річна дитина (фото)

У Києві з вікна 15 поверху випала 1,5-річна дитина (фото)

Внаслідок чого випала дитина, зараз невідомо.

У Києві з вікна багатоповерхівки випала дитина. Від отриманих травм вона померла на місці.

Про це повідомили у Телеграм-каналі "Вартові Еспресо".

Як стало відомо, подія сталася на бульварі Русанівському у Дніпровському районі міста. Там із вікна 15 поверху випала 1,5-річна дитина. Від отриманих травм вона померла на місці. Медики, які прибули на виклик, лише констатували смерть малюка.

Внаслідок чого випала дитина, зараз невідомо. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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