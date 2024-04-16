У Києві можуть запровадити нові графіки відключень світла: що відомо

В Україні можуть ввести графіки відключення світла на 6 груп.

У Києві можуть застосувати графіки обмеження світла через підвищений попит на електроенергію та продовження російських обстрілів.

Про це заявив генеральний директор "ДТЕК Київські електромережі" Денис Бондар на брифінгу 16 квітня.

За його словами, наразі ситуація стабільна, але якщо будуть нові пошкодження інфраструктури, обставини можуть змінитись.

"У такому разі введуть нові графіки – не на три, а на шість груп. У разі підвищеного попиту на електроенергію у столиці та нестачі генерації від центральної енергосистеми можуть бути вказівки на застосування графіків відключення", – попередив Бондар.

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Також, за його словами, тепер споживачі розділені на шість груп (було три). Для кожної групи доба буде поділена на зони по годинах:

біла – світло точно є;

темно-сіра - світла точно немає.

світло-сіра - можливі відключення, а можливо і ні.

"Київ Цифровий" за півгодини до відключень/включень інформуватиме споживачів. Також є чатбот. Там уже є 451 тис. передплатників. Там також буде інформування", – розповів Бондар.

Відключення по всій країні

Під графіки відключення електроенергії може потрапи вся країна.

Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявив, що ймовірність запровадження погодинних графіків подачі електроенергії по всій країні з'явиться через звичне для липня-серпень підвищення споживання електрики через спеку.

Серед інших причин:

"не буде відновлено теплову генерацію";

Україні не вистачатиме обсягу електроенергії, яку вона отримує з Європи;

не буде можливості передати до певних регіонів необхідний обсяг електроенергії.

"Тоді єдиний спосіб збалансувати систему – це зменшити споживання. Зменшити споживання можна погодинними графіками відключення", – пояснив Сахарук.

Нагадаємо, до обмежень можуть повернутися, яко російські війська надалі завдаватимуть ударів по об'єктах енергетики.

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