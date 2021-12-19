У Києві евакуювали людей з Центрального та Південного вокзалів: що сталося

У Києві евакуювали людей з Центрального та Південного вокзалів: що сталося

Роботу вокзалів тимчасово обмежили.

У Києві повідомили про начебто замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів. Через це їх роботу тимчасово обмежили, а пасажирів та працівників евакуювали.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано", - йдеться у повідомленні.

За даними "Укрзалізниці", наразі вибухотехніки, кінологи та правоохоронці перевіряють територію вокзалів. Наголошують, поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Раніше повідомляли, у Харкові через повідомлення про загрозу вибухів евакуювали одразу кілька шкіл.

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