У Києві евакуювали людей з Центрального та Південного вокзалів: що сталося

Роботу вокзалів тимчасово обмежили.
У Києві повідомили про начебто замінування Центрального та Південного залізничних вокзалів. Через це їх роботу тимчасово обмежили, а пасажирів та працівників евакуювали.
Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".
"Тимчасово обмежено роботу Центрального та Південного залізничних вокзалів у Києві у зв'язку з повідомленням про начебто його замінування. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано", - йдеться у повідомленні.
За даними "Укрзалізниці", наразі вибухотехніки, кінологи та правоохоронці перевіряють територію вокзалів. Наголошують, поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.
Раніше повідомляли, у Харкові через повідомлення про загрозу вибухів евакуювали одразу кілька шкіл.
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