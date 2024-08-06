У Києві сталася смертельна ДТП: автомобіль влетів під вантажівку

У Голосіївському районі Києва на проспекті Валерія Лобановського смертельна дорожньо-транспортна пригода між вантажівкою і легковим автомобілем Мазда. В результаті ДТП водій Мазди загинув на місці.

Про це повідомила поліція Києва.

"Повідомлення про ДТП надійшло до поліції о 8:20 ранку. На місце виїхали та працюють слідчо-оперативна група з розслідування ДТП столичного Главку, патрульні поліцейські, співробітники ДСНС та лікарі", - розповіли в поліції.

Правоохоронці повідомили, що за попередньою інформацією, аварія сталася через порушення з боку водія Мазди. Він не врахував дорожню обстановку і не впорався з керуванням, через що зіткнувся з вантажівкою “ДАФ”, яка рухалася попереду. Водій вантажівки був тверезий.

На проспекті Лобановського у Києві сталася фатальна аварія з легковиком і вантажівкою

На проспекті Лобановського у Києві сталася фатальна аварія з легковиком і вантажівкою

Патрульна поліція Києва попередила, що через ДТП на проспекті Валерія Лобановського рух транспорту в напрямку площі Деміївської ускладнений.

Нагадаємо, у селі Шевченкове Білогородської громади на Київщині водійка позашляховика Volkswagen Tiguan в'їхала в зупинку громадського транспорту. Жінка, яка була за кермом, загинула на місці до прибуття швидкої допомоги.

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