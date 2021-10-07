У Києві дитячий самокат паралізував роботу метро: в вагонах були зачинені сотні пасажирів (відео)

Інцидент стався на станції метро "Театральна".
У Києві зупинилася робота метро. Вся справа в тому, що на станції "Театральна" на рейки впав дитячий самокат.
Про це повідомили в пресслужбі Київського метрополітену.
Як стало відомо, інцидент стався вдень на станції метро "Театральна". Там під час очікування поїзда пасажири на рейки упустили дитячий самокат. Через це довелося зупинити потяги, що курсують червоною лінією.
Щоб дістати двоколісний, працівникам метрополітену довелося знеструмити контактну рейку.
“Закликаємо пасажирів дотримуватися Правил користування метрополітеном. Особливо важливо не заходити за обмежувальну лінію та триматися за поручень”, — розповіли в пресслужбі метрополітену.
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