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Сніг та заморозки: у Києві та області різко зміниться погода
Внаслідок переміщення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону очікується ускладнення погодних умов.
У Києві та області різко зміняться погодні умови 6-10 квітня 2025 року.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Внаслідок переміщення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону очікується ускладнення погодних умов:
6-7 квітня випадатимуть помірні, місцями значні опади у вигляді дощу та снігу (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-10 см), на дорогах ожеледиця; зниження нічної температури до заморозків 0-5°;
8-10 квітня холодна з нічними заморозками погода утримається.
Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах.
Нагадаємо, синоптики прогнозують, що погода в Україні на Великдень, 20 квітня 2025 року, обіцяє бути досить комфортною, хоча з певними погодними нюансами. За тиждень до свята буде прохолодна погода.