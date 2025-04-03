Сніг та заморозки: у Києві та області різко зміниться погода

В Україні очікуються заморозки

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У Києві та області різко зміняться погодні умови 6-10 квітня 2025 року.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Внаслідок переміщення арктичного повітря з півночі Європи та утворення активного циклону очікується ускладнення погодних умов:

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6-7 квітня випадатимуть помірні, місцями значні опади у вигляді дощу та снігу (тимчасове утворення снігового покриву висотою 3-10 см), на дорогах ожеледиця; зниження нічної температури до заморозків 0-5°;

8-10 квітня холодна з нічними заморозками погода утримається.

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та порушення руху транспорту на дорогах.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що погода в Україні на Великдень, 20 квітня 2025 року, обіцяє бути досить комфортною, хоча з певними погодними нюансами. За тиждень до свята буде прохолодна погода.

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