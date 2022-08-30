Школа під час війни: стало відомо, скільки першокласників навчатимуться в Києві і який буде формат освіти

Столичні школи цього року приймуть понад 25 тисяч першокласників.

Саме стільки записалися до муніципальних шкіл Києва. Цифри оприлюднили в столичному департаменті освіти.

Про те, як навчатимуться київські школярі, йдеться в сюжеті кореспондентів ТСН.

Навчати дітей планують максимально в шкільних стінах. Лишень 5% закладів навчатимуть онлайн. Решта - в змішаному форматі. До речі, в столиці анонсували, що в цього "змішаного формату" буде кілька варіантів.

У столиці власне укриття мають 77% шкіл , ще частина планує ховати дітей у сусідніх будинках, і лише 5% не можуть гарантувати учням надійний захист в разі загрози, отже вчитимуться дистанційно.

Шкільні укриття столичних шкіл проінспектували презставники КМДА. Практичнно всі школи станом на зараз обладнали укриття, зробили там освітлення освітлення, занесли парти, стільці, килимки і, навіть облаштували біотуалети, обладнали вогнегасниками і створили медпункти

Згідно із останніми опитуваннями, понад 70% столичних батьків вибрали очний формат навчання. Однак, від того як ходитимуть діти до конкретної школи, залежить скільки людей може вмістити конкретне укриття. У столиці головно вводять змішаний формат навчання. І таких форматів може бути декілька.

"Певна паралель виходить на навчання стільки, скільки вміщується в укриття разом з дорослими. А в другу половину дня – друга зміна може бути - це середні і старші класи. Але будуть мінятися перші два тижні пів класу. У другі два тижні інші пів класу. А ще може бути і третя зміна, де викладатимуть тільки точні науки. Остаточний формат вибирає школа. У пріоритеті на навчання у класі - першачки та п"ятикласники", - сказала Олена Фіданян, директорка Департаменту освіти і науки КМДА.

Навіть без укриттів школи прийматимуть учнів: як Київщина готується до початку навчального року

Автори: Інна Боднар, Ігор Бондаренко та Ігор Сірий. ТСН, 1+1 марафон Єдині новини.