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СБУ затримала доньку ексмера Полтави, яка працювала на “виборчий штаб” партії Путіна (фото)

СБУ затримала доньку ексмера Полтави, яка працювала на “виборчий штаб” партії Путіна (фото)

Фото: Служба безпеки України

Вона володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством.

В Києві Служба безпеки України затримала доньку ексмера Полтави, яка працювала на “виборчий штаб” партії Путіна. Підозрюваної виявилася 36-річна донька колишнього мера міста, який наразі засуджений за масштабну корупцію.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, фігурантка володіє у Санкт-Петербурзі рекламним агентством, яке брало участь в PR-кампанії пропутінської партії “Єдина Росія”.

“Напередодні “єдиного дня голосування” жінка розпорядилася задіяти сотні рекламних стендів та бордів своєї фірми для поширення прокремлівської агітації. Проживаючи в Києві, колаборантка дистанційно управляла рекламним бізнесом в Росії й отримувала від нього мільйонні дивіденди. Так, у період співпраці з “виборчим штабом” партії кремля, фігурантка отримала прибуток у понад 35 млн російських рублів”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що під час обшуків за місцем проживання та в київських офісах затриманої виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони та фінансову звітність щодо співпраці з РФ.

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“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за ч. 6 ст. 111-1 КК України (“Колабораційна діяльність”). Крім того, за матеріалами СБУ, на все майно затриманої накладено арешт на загальну суму понад 270 мільйонів гривень. Серед заблокованих активів – три квартири в Києві, мінівен та частки в статутних капіталах двох українських компаній. Наразі зловмисниця під вартою. Їй загрожує до 12 років тюрми”, - додали в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ проводить контррозвідувальні заходи у центрі Києва.

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