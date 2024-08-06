Під Києвом впала північнокорейська ракета: вона розвалилась просто в повітрі

Росія продовжує використовувати північнокорейські балістичні ракети типу KN-23 для атак по Україні. Вони зафіксовані під Білою Церквою 31 липня, і у Броварах 6 серпня.

Про це пише Defense Express.

Уламки ракети КНДР

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За даними аналітиків, під час останньої атаки одна з KN-23 впала на околиці Броварів. Момент її падіння, який зняли на відео, широко розповсюджений у Мережі.

"Сама ракета впала у лісі поряд із трасою. Від місця падіння цієї ракети до центра Києва – близько 20 км, а самі Бровари навряд були цілю удару. Те що впала саме KN-23 стало відомо завдяки знайденим решткам. Про це Defense Express стало відомо із власних джерел. Також з них отримано фото уламків з характерним маркуванням для ракет з КНДР", – зазначають у виданні.

На відео кадрах можна побачити, як KN-23 неконтрольовано падає. Для ракет з КНДР таке явище є звичним – приблизно половина з них просто розвалюються у повітрі, а ті, які долітають, мають більш ніж значне відхилення.

"Водночас головною проблемою є те, що РФ продовжує використовувати ці ракети з КНДР. І те, що KN-23 неконтрольовано падає та вибухає на землі все одно становить загрозу для цивільних. Тим паче, що вочевидь ціллю для цих ракет, які визначають рашисти, є не конкретний об'єкт, а місто, наприклад, Київ загалом", – підсумували аналітики.

Нагадаємо, ракетна та дронова атака по Україні в ніч проти 6 серпня продемонструвала, що путінська армія вчергове використала, ймовірно, і північно-корейські ракети. Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов розповів, як може змінитися ситуація з ракетними обстрілами для України вже найближчим часом.

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