“Поважай людей, бо ти зараз “загубишся”: у Києві пасажир тролейбуса побив хлопця, який голосно говорив телефоном (відео)

“Поважай людей, бо ти зараз “загубишся”: у Києві пасажир тролейбуса побив хлопця, який голосно говорив телефоном (відео)

Чоловіків розтягли інші пасажири.

В одному з київських тролейбусів чоловік побив пасажира за те, що той нібито голосно говорив телефоном.

Відео інциденту згодом потрапило до соціальних мереж.

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Інцидент стався під час руху. Обидва пасажири сиділи навпроти одного в салоні тролейбуса. Молодий чоловік говорив по телефону. Однак це не сподобалося чоловікові, тому він зробив йому зауваження.

“Поважай людей, бо ти зараз “загубишся”, — сказав невдоволений чоловік.

Після репліки він підвівся зі свого місця, зайшов за спину хлопця і вдарив його відкритою долонею по обличчю. Відповідь молодика довго себе чекати не змусила — він підвівся з місця і накинувся з кулаками на свого кривдника. Як підсумок: бешкетників розтягли інші пасажири.

соцмережі

Чоловік, який був незадоволений гучною бесідою, згодом вийшов з транспорту. Другий громадянин, мабуть, з розбитим носом, поїхав далі.

У коментарях до публікації користувачі обурилися вчинком чоловіка і порекомендували в подібних випадках викликати поліцію, а не вирішувати конфлікти фізичною силою.

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