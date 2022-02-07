“Поважай людей, бо ти зараз “загубишся”: у Києві пасажир тролейбуса побив хлопця, який голосно говорив телефоном (відео)

Чоловіків розтягли інші пасажири.
В одному з київських тролейбусів чоловік побив пасажира за те, що той нібито голосно говорив телефоном.
Відео інциденту згодом потрапило до соціальних мереж.
Інцидент стався під час руху. Обидва пасажири сиділи навпроти одного в салоні тролейбуса. Молодий чоловік говорив по телефону. Однак це не сподобалося чоловікові, тому він зробив йому зауваження.
“Поважай людей, бо ти зараз “загубишся”, — сказав невдоволений чоловік.
Після репліки він підвівся зі свого місця, зайшов за спину хлопця і вдарив його відкритою долонею по обличчю. Відповідь молодика довго себе чекати не змусила — він підвівся з місця і накинувся з кулаками на свого кривдника. Як підсумок: бешкетників розтягли інші пасажири.
Чоловік, який був незадоволений гучною бесідою, згодом вийшов з транспорту. Другий громадянин, мабуть, з розбитим носом, поїхав далі.
У коментарях до публікації користувачі обурилися вчинком чоловіка і порекомендували в подібних випадках викликати поліцію, а не вирішувати конфлікти фізичною силою.
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