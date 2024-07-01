Планували захопити Верховну Раду: СБУ викрила провокаторів у Києві

Зловмисники сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу.

Служба безпеки України затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції.

Про це інформують СБУ та Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що групу очолював співзасновник громадської організації, яка ще від 2015 року відома своїми антиукраїнськими акціями.

Під виглядом проведення так званого "віче" зловмисники планували оголосити про "усунення від влади" чинного військово-політичного керівництва України.

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

Потім вони сподівалися захопити будівлю Верховної Ради України та заблокувати її роботу.

"Щоб зібрати людей, організатори мали влаштувати в центрі столиці нібито мирне зібрання. Але більшість учасників заходу хотіли використати "втемну" – не розкриваючи їм справжні наміри щодо провокацій", - йдеться в повідомленні.

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

Зловмисники планували поширювати через вітчизняні та іноземні інформресурси. Таким чином вони сподівалися розхитати суспільно-політичну ситуацію всередині нашої держави, що зіграло б на користь РФ.

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

"Для конспірації вони комунікували між собою в різних месенджерах, а якщо зустрічалися, то невеликими групами по три особи", - додали в повідомленні.

Під час обшуків у помешканнях провокаторів виявлено:

зброю та боєприпаси;

мобільні телефони, комп’ютерну техніку та чорнові записи із доказами злочинних дій.

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

Затриманим обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

СБУ затримала провокаторів, які готували заворушення у Києві після Дня Конституції

Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Продавчиню-шпигунку затримала СБУ на Дніпропетровщині

Раніше ми повідомляли, що Служба безпеки та Національна поліція знешкодили організоване злочинне угруповання, яке тероризувало та залякувало мешканців Закарпаття.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.