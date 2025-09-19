- Дата публікації
Під Києвом виявили "рабів" з Узбекистану: як вони жили і що робили (фото, відео)
Фігуранти утримували 13 громадян Узбекистану в нелюдських умовах.
На Київщині виявили місце утримання «рабів» з Узбекистану. Судитимуть 4-х організаторів схеми.
Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.
Деталі «схеми»
Як зазначається, під Києвом двоє громадян Китайської Народної Республіки, громадянин Узбекистану та українка організували схему, за якою експлуатувалися люди. Зловмисників затримано.
Потенційних жертв шукали за кордоном і доправляли до України. Тут на них чекала примусова праця з метою отримання прибутку. Але кошти, звісно, отримували не працівники, а їхні «власники».
«За даними слідства, підозрювані шляхом примусу та обману залучали соціально незахищених осіб, які перебували у вразливому стані через відсутність житла, роботи та складні матеріальні умови», — встановили правоохоронці.
«Рабів» контролювали, примушували до дій та обмежували свободу пересування.
«Людей принижували до межі: навіть відвідування вбиральні дозволялося лише за встановленим розкладом, а за найменше порушення штрафували», — шокували у прокуратурі.
Правоохоронці знайшли місця проживання та господарські об’єкти, якими опікувалися фігуранти. Зокрема, там виявлено приміщення, де в нелюдських умовах утримувалися 13 громадян Узбекистану. На місці були знайдені також документи, гроші та транспортні засоби.
Чотирьом затриманим повідомлено про підозру в особливо тяжкому злочині та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.
Нагадаємо, в Індії з секс-рабства врятували 12-річну дівчинку.
Трагедії передувало те, що дівчинка з Бангладеш боялася сказати батькам про погану оцінку. Вона втекла з дому.
Фатальним для нещасної дитини стала участь у нелюдському злочині її знайомої. Так, остання переправила її через кордон і продала в секс-індустрію. За три місяці дівчинку зґвалтували понад 200 чоловіків.
«Ця дівчинка ще навіть не досягла підліткового віку, але її дитинство було вкрадене такими монстрами, які торгують людьми», — сказав Абрахам Матай, засновник і голова Harmony Foundation.