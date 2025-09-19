Під Києвом виявили "рабів" з Узбекистану: як вони жили і що робили (фото, відео)

Місце експлуатації громадян Узбекистану під Києвом

На Київщині виявили місце утримання «рабів» з Узбекистану. Судитимуть 4-х організаторів схеми.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Дата публікації 11:10, 19.09.25 Кількість переглядів 8 Під Києвом місце утримання рабів з Узбекистану, організаторів затримано

Деталі «схеми»

Як зазначається, під Києвом двоє громадян Китайської Народної Республіки, громадянин Узбекистану та українка організували схему, за якою експлуатувалися люди. Зловмисників затримано.

«Рабство» на Київщині, в яке потрапляли громадяни Узбекистану

Потенційних жертв шукали за кордоном і доправляли до України. Тут на них чекала примусова праця з метою отримання прибутку. Але кошти, звісно, отримували не працівники, а їхні «власники».

«За даними слідства, підозрювані шляхом примусу та обману залучали соціально незахищених осіб, які перебували у вразливому стані через відсутність житла, роботи та складні матеріальні умови», — встановили правоохоронці.

Кімната для рабів

«Рабів» контролювали, примушували до дій та обмежували свободу пересування.

«Людей принижували до межі: навіть відвідування вбиральні дозволялося лише за встановленим розкладом, а за найменше порушення штрафували», — шокували у прокуратурі.

Туалет для рабів

Правоохоронці знайшли місця проживання та господарські об’єкти, якими опікувалися фігуранти. Зокрема, там виявлено приміщення, де в нелюдських умовах утримувалися 13 громадян Узбекистану. На місці були знайдені також документи, гроші та транспортні засоби.

Чотирьом затриманим повідомлено про підозру в особливо тяжкому злочині та вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Викрите «рабство» на Київщині

Нагадаємо, в Індії з секс-рабства врятували 12-річну дівчинку.

Трагедії передувало те, що дівчинка з Бангладеш боялася сказати батькам про погану оцінку. Вона втекла з дому.

Фатальним для нещасної дитини стала участь у нелюдському злочині її знайомої. Так, остання переправила її через кордон і продала в секс-індустрію. За три місяці дівчинку зґвалтували понад 200 чоловіків.

«Ця дівчинка ще навіть не досягла підліткового віку, але її дитинство було вкрадене такими монстрами, які торгують людьми», — сказав Абрахам Матай, засновник і голова Harmony Foundation.