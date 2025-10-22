ТСН у соціальних мережах

Київ
605
2 хв

“Що ви тут ходите”: у столиці працівниця "Київпастрансу" виганяла людей з укриття під час обстрілу

У Києві під час обстрілу працівниця комунального підприємства вимагала, щоб люди залишили сховище.

Руслана Сивак
Журналістка телеканалу «1+1» Юлія Кирієнко-Мерінова повідомила про обурливий інцидент, що стався в ніч на 22 жовтня під час масованого російського обстрілу Києва. Її, сина та кількох інших жінок намагалася вигнати зі сховища працівниця комунального підприємства «Київпастранс».

Про це вона повідомила у своєму дописі в соцмережах.

За її словами, чергова підприємства, яка відповідає за укриття, без пояснення причин вимагала, щоб вони залишили приміщення. Аргумент був лише один: «Що ви тут ходите».

Журналістка пояснила, що люди пересувалися укриттям у пошуках мобільного зв’язку, щоб дізнатися, як справи у рідних та друзів після чергових вибухів, коли містом летіли російські ракети.

Син Юлії Кирієнко-Мерінової спить в укритті під час атаки на Київ 22 жовтня. Фото: Юлії Кирієнко-Мерінової. / © соцмережі

«Розумію, що плавить в такі ночі всіх. Але шановне керівництво підприємства, чи вам варто нагадувати, які бувають наслідки такої поведінки тих, хто відповідає за доступ до укриттів і намагається цей доступ заблокувати? Це єдине укриття, яке є у нас в кварталі і в яке сходиться чимало сусідів з дітьми. І з тваринами. Я не буду зараз нарікати на те, що тут для десятків людей, навіть туалету немає. Дякувати богу, що хоч таке є», — написала журналістка.

Вона звернулася до керівництва «Київпастрансу» з вимогою забезпечити своєчасне відкриття сховищ та провести роз’яснювальну роботу зі своїми співробітниками, підкресливши, що вони несуть відповідальність не за приміщення, а за життя людей.

Скриншот допису журналістки / © Скріншот

Нагадаємо, росіяни всю ніч завдавали ракетних ударів по Україні.

У Києві через масований російський обстріл загинуло щонайменше дві людини, ще 19 — отримали поранення. Росіяни всю ніч атакували столицю ракетами та «Шахедами».

Також росіяни атакували Київську область. Країна-терористка вбила жінку 1987 року народження, 6-місячне немовля та 12-річну дівчинку в селі Погреби Броварського району. Їхні тіла знайшли на місці пожежі в приватному будинку. Також у цьому районі росіяни вбили чоловіка.

605
