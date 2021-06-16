П'яний чоловік штовхнув велосипедиста під вантажівку: оприлюднено відео моменту смертельної ДТП

Загиблим виявився лікар-травматолог київської лікарні №7.
Оприлюднено відео моменту смертельної ДТП з велосипедистом і вантажівкою.
Трагедія сталася 15 червня на Окружній. П’яний чоловік штовхнув велосипедиста під колеса вантажівки, той загинув миттєво.
Відео оприлюднено на telegram-каналі dtp.kiev.ua.
Загиблим виявився лікар-травматолог київської лікарні №7.
На відео видно, як п’яного чоловіка затримав один з водіїв, які їхали позаду вантажівки.
За словами очевидців, пішохід нібито ненавмисне штовхнув велосипедиста, просто він був дуже п’яний та мав погану координацію руху.
"Велосипедиста кинуло на вантажівку і потім розірвало голову об бордюрний камінь. Він був без шолома, у шоломі шанси були б", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у соцмережах напередодні з'явилося відео, де чоловік у пасажирському автобусі на водійському місці вживає алкогольні напої. У поліції заявили, що це провокативне відео, і чоловік з пивом - не водій маршрутки.