ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Київ
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Нічний удар РФ: Ігнат розповів, куди цієї ночі цілилися росіяни

Усі ракети, що окупаційна армія запустила вночі, летіли на столицю.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Київ 10 червня.

Київ 10 червня. / © Associated Press

Вночі проти 10 червня росіяни запустили більшість ударних дронів саме на Київ. Усі ракети ворог випустив по столиці.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат.

Як відомо, всього російські війська цієї ночі для атаки використали 315 дронів типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із різних напрямків. З них 250 - саме ударні БпЛА.

"Більшість з них летіли саме на Київ. Усі ракети, запущені вночі, теж летіли на столицю", - розповів представник Повітряних сил.

Як повідомлялося, посеред ночі Росія вдарила по Києву балістикою. У місті пролунали потужні вибухи. Окрім того, росіяни запустили чимало безпілотників. На ранок у лікарнях перебувають двоє постраждалих.

Чи не найбільше постраждав Оболонський район столиці. Там стався «приліт» між багатоповерхівками житлового комплексу «Навігатор».

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie