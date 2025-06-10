Нічний удар РФ: Ігнат розповів, куди цієї ночі цілилися росіяни

Київ 10 червня. / © Associated Press

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Вночі проти 10 червня росіяни запустили більшість ударних дронів саме на Київ. Усі ракети ворог випустив по столиці.

Про це розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил полковник Юрій Ігнат.

Як відомо, всього російські війська цієї ночі для атаки використали 315 дронів типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів із різних напрямків. З них 250 - саме ударні БпЛА.

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"Більшість з них летіли саме на Київ. Усі ракети, запущені вночі, теж летіли на столицю", - розповів представник Повітряних сил.

Як повідомлялося, посеред ночі Росія вдарила по Києву балістикою. У місті пролунали потужні вибухи. Окрім того, росіяни запустили чимало безпілотників. На ранок у лікарнях перебувають двоє постраждалих.

Чи не найбільше постраждав Оболонський район столиці. Там стався «приліт» між багатоповерхівками житлового комплексу «Навігатор».

Дата публікації 08:07, 10.06.25 Кількість переглядів 54 У Києві внаслідок атаки РФ зруйноване колишнє посольство однієї з європейських країн