Завдав десятки ударів по обличчю: на Київщині чоловік до смерті забив свою кохану

Завдав десятки ударів по обличчю: на Київщині чоловік до смерті забив свою кохану

Раніше підозрюваний у вбивстві вже привертав увагу поліцейських.

На Київщині під суд відправили чоловіка, якого підозрюють у жорстокому вбивстві співмешканці. Він до смерті забив її руками та ногами.

Про це повідомили у Київській обласній прокуратурі.

Як стало відомо, подія сталася ще 10 січня в одному із сіл Броварського району. Там між чоловіком та його коханою розгорівся скандал, внаслідок якого громадянин не впорався з емоціями та накинувся на жінку з кулаками.

Він завдав їй безліч ударів по обличчю та тілу. Від отриманих травм потерпіла померла. Згодом копи встановили особу та затримали підозрюваного. Виявилося, що раніше він вже притягувався до кримінальної відповідальності за викрадення автомобіля та крадіжки.

“За клопотанням Броварської окружної прокуратури суд обрав чоловікові, підозрюваному у побитті до смерті співмешканки, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 7 до 10 років”, — розповіли в прокуратурі області.

Нагадаємо, що у Дніпрі у ломбарді знайшли тіло працівниці. Жінці стало зле.

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