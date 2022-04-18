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На Житомирській трасі відновлено сполучення з Києвом: відкрито переправу біля Стоянки

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На Житомирській трасі відновлено сполучення з Києвом: відкрито переправу біля Стоянки

Фото: Олександр Павлюк, Київська ОВА

Замість мосту поблизу Стоянки, який було зруйновано на початку війни, на Житомирській трасі на під'їзді до Києва відкрили рух тимчасовою переправою, що дало змогу відновити сполучення зі столицею одним з найголовніших логістичних маршрутів.

Про відкриття переправи повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

"Сьогодні зранку, поблизу Стоянки автівки рушили новозбудованою тимчасовою переправою через річку Ірпінь, працює вона й у напрямку Житомира і Києва", - написав він у Facebook.

Роботи зі спорудження переправи розпочалися у перші ж дні після звільнення Київщини від військ держави-терориста росії. "Пріоритетною в регіоні стала Житомирська траса, де не лише зруйнована інфраструктура, але й сама траса була полем битви. Тому оперативно почали розчищати трасу, і паралельно будувати тимчасову об'їзну дорогу", - розповів Кубраков.

© Укравтодор
Укравтодор

У зведенні переправи через річку Ірпінь дорожникам допомагали військові. Під час робіт за 13 днів було зроблено білощебеневу дорогу з переправою, а також встановлені дорожні знаки.

Наразі переправою не можуть користуватися великовагові транспортні засоби, вона пристосована лише для легкових та маловантажних автомобілів.

"Зазначу, що це тимчасове рішення, адже паралельно ведуться роботи з демонтажу зруйнованого мосту, і вже за кілька місяців плануємо побудувати та відкрити один проїзд новим мостом на трасі М-06", - додав Кубраков.

© Укравтодор
Укравтодор

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко повідомив, що загалом на Київщині розчищено вже 125 км доріг та вулиць.

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