У Києві під електропотяг кинулася людина: деталі

Наразі про стан людини нічого невідомо.

У Києві стався інцидент з електропотягом. Під нього кинулася людина.

Про це пише Kyiv City Express.

Як зазначається, електропоїзд 7307 з Дарниці в напрямку Вокзальної зупинився в очікуванні слідчих дій через те, що під потяг кинулася людина. Затримка буде суттєвою і вплине на графік зворотного рейсу.

"Найближчий рейс з Дарниці через Видубичі, Вокзальну та Борщагівку буде скасовано - слідчі дії займуть час", - відзначили у Kyiv City Express.

Далі рейс о 08:39 зі Святошина через Сирець і Почайну поїде за розкладом резервним складом.

Раніше в метро Києва сталася надзвичайна подія. На колії станції метро "Майдан Незалежності" стрибнув молодий хлопець.

Читайте також:

​​​​​​